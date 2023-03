Stiri pe aceeasi tema

- SCM Craiova intalnește duminica, in Polivalenta din Banie, formația CSM București, poate cea mai valoroasa echipa din Liga Florilor. Partida este rogramata la ora 17.30 și, mai mult ca sigur, oltencele vor face tot posibilul sa le faca fața cu brio adversarelor, mai ales ca vor evolua in fața propriilor…

- SCM Craiova se intoarce in Sala Polivalenta din Banie cu un meci de handbal extrem de atractiv. Duminica dupa masa, de la ora 17.30, oltencele primesc vizita vicecampioanei CSM Bucuresti, una dintre fortele handbalului romanesc. Partida conteaza pentru etapa a 19-a si este una de mare interes, avand…

- SCM Craiova nu a avut parte deloc de un meci ușor duminica dupa masa, impotriva „lamternei roșii“ CSM Galați. Handbalistele oltence s-au impus la doua goluri, scor 26-24, la capatul unui meci disputat, cu multe ratari, dar in care echipa mai valoroasa s-a impus intr-un final. Meciul a contat pentru…

- Una dintre surprizele weekend-ului s-a produs la Baia Mare, acolo unde echipa feminina de handbal SCM Craiova a cedat la scor, 36-25, dupa un meci in care nu a avut prea multa inspiratie in fata portii adverse. Partida a contat pentru etapa a 14-a din Liga Florilor. SCM Craiova se afla intr-o forma…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova si-a incheiat vacanta, iar incepand din aceasta saptamana trebuie sa fie pregatita de partea a doua a campionatului intern. Sambata, de la ora 19.30, formatia pregatita de Dan Pascu se va duela cu Tomis Constanta, in deplasare, intr-un meci din etapa a 12-a. Oltenii…

- SCMU Craiova se pare ca-și incheie cat de curand aventura europeana din acest sezon al FIBA Europe Cup. Formația din Banie a pierdut și cel de-al treilea meci din grupa principala II, scor 93-62 pe terenul lui Chemnitz și ramane ultima in serie, fara vreun punct obținut. Acesta a fost cel mai drastic…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova va disputa, joi dimineata, ultimul meci oficial din campionat in acest an. In Sala Polivalenta din Banie va poposi HC Zalau, iar disputa dintre cele doua rivale va avea loc de la ora 11.30. Meciul va conta pentru etapa a 11-a din Liga Florilor. Craiova a bifat…

- SCM Craiova a pornit ca outsider in disputa de joi seara, de la Cisnadie, insa a reușit sa dea calculele peste cap și sa obțina, poate, cea mai importanta victorie din acest sezon. Formația din Banie s-a impus in fața Magurei cu scorul de 28-27 la capatul unui meci antrenant și plin de suspans, in special…