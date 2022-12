Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ reglementeaza finantarea construirii unui nou spital regional de urgenta in Craiova, care va deveni un centru de nivel tertiar pentru reteaua de spitale din regiunea de sud-vest, ce va trata pacientii critici si cazurile ce necesita tehnologie si expertiza de nivel inalt. Conform propunerii…

- Romania platește circa 200 de milioane de euro anual la UE pentru plasticul pe care nu-l recicleaza, atrage atenția Raul Pop, de la Asociația Ecoteca și cofondator al Coaliției pentru Ecomomie Circulara.

- CEZ Vanzare, unul dintre marii furnizori de energie electrica din Romania, cu circa 1,4 milioane de clienți, intenționeaza sa renunțe la statutul de furnizor de ultima instanța - FUI și a notificat Autoritatea de Reglementare in Energie (ANRE), potrivit unor surse apropiate situației, citate de Economica.net. Solicitarea…

- Aliatii OPEC si non-OPEC, un grup denumit adesea OPEC+, au decis, la prima lor intalnire fata in fata la Viena dupa anul 2020, sa reduca productia cu 2 milioane de barili pe zi, din noiembrie. Participantii de pe piata energiei se asteptau ca OPEC+ sa impuna reduceri de productie undeva intre 500.000…

- Ministerul Sanatații a alocat peste 80 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru investiții in infrastructura necesara tratarii pacienților critici nou-nascuți.

- Clubul italian de fotbal Inter Milano a anuntat astazi ca a inregistrat pierderi in valoare de 140 de milioane de euro in sezonul 2021-2022, in scadere insa fata de anul precedent marcat de consecintele crizei Covid-19, scrie AFP, citata de Agerpres. In sezonul 2020-2021, clubul din Serie A, detinut…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat duminica seara, 25 septembrie, la Antena 3, ca pana acum au fost distruse 3 milioane de doze expirate de vaccin anti COVID-19 și alte 3 milioane vor fi distruse curand, din acelasi motiv. Deocamdata se pierd „100-200 de milioane de euro”, a spus Rafila,…

- Evenimentul va fi una din cele mai mari adunari de politicieni și membri ai caselor regale pe care Marea Britanie a vazut-o in ultimele decenii. Deși a costat milioane de euro din bani publici, nu este cel mai scump eveniment de acest tip, relateaza News Corp Australia.Guvernul britanic nu a dezvaluit…