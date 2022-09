Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, la Iasi, ca daca vrem sa imbunatatim sistemul de sanatate trebuie sa lucram mai mult la educarea personalului medical, dar in acelasi timp sa politizam mai putin lucrurile. Alexandru Rafila a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca lipseste de foarte…

- O planeta complet acoperita de apa se afla la circa 100 de ani lumina de noi ● Alcoolismul s-ar putea trata cu ciuperci halucinogene ● China tocmai a mai pierdut o specie salbatica ● Ce reptila acvatica „domina” marile de acum 66 de milioane de ani

- Șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei a declarat pentru The Daily Beast ca va fi „imposibil” pentru Ucraina sa invinga armata invadatoare a lui Putin cu nivelul actual de sprijin din partea Occidentului. Oleksi Danilov a explicat ca partenerii internaționali nu au ințeles niciodata pe…

- Omenirea a consumat pana joi tot ce poate sa produca planeta noastra intr-un an, fara sa isi epuizeze resursele si va trai pentru restul anului 2022 „pe datorie", au avertizat ONG-urile Global Footprint Network si WWF, informeaza AFP.

- Lupta Occidentului cu Putin si Rusia primeste o mare lovitura: armata Marii Britanii este prea slaba. Cine o spune? Generalul Richard Dannat, fostul Șef al Statului Major de la Londra. Neliniștea vine pe fondul unui plan guvernamental care prevede ca forțele armate britanice urmeaza sa fie reduse la…

- Uranus și Neptun sunt doua dintre multele obiecte cerești misterioase din univers pe care telescopul spațial James Webb va incepe in curand sa le exploreze. Condițiile de temperatura și presiune sunt atat de extreme pe aceste planete, incat atomii de carbon se pot transforma in diamante in atmosfera…

- Cel putin 17 cadavre ale unor tineri, descoperite in Africa de Sud, intr-un club de noapte la East London. Cadavrele a cel putin 17 persoane – tineri – au fost gasite intr-un bar de noapte, intr-un township din East London, in Africa de Sud, anunta duminica politia locala, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Astronomii au descoperit gaura neagra cu cea mai rapida crestere din ultimele noua miliarde de ani, a anuntat miercuri Universitatea Nationala din Australia (ANU), anunta dpa. Gaura neagra, cu masa de trei miliarde de sori, consuma echivalentul unui Pamant in fiecare secunda si straluceste de 7.000…