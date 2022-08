Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom a dat vina pentru scaderea semnificativa a livrarilor de gaze prin gazoductul Nord Stream 1 pe probleme tehnice legate de turbina. ”Este clar si simplu: turbina este acolo. Poate fi livrata. Tot ce trebuie sa faca cineva este sa spuna: o vreau. Apoi va ajunge foarte repede”, a declarat Scholz…

- ”Azi (sambata), Gazprom si-a suspendat livrarile de gaze naturale catre Letonia (…), din cauza incalcarii conditiilor de prelevare a gazelor naturale”, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram compania rusa, fara sa faca alte precizari. Acest anunt intervine in contextul in care Gazprom a redus in…

- Compania rusa Gazprom a sustinut vineri ca livrarea de catre Canada in Germania, in loc de Rusia, a unei turbine destinate gazoductului Nord Stream 1 este neconforma contractului, declaratie care sugereaza o accentuare a divergentelor dintre Moscova si Berlin asupra deciziei Rusiei de a diminua volumul…

- In scrisoare se spune ca Gazprom, care detine monopolul exporturilor de gaze rusesti prin conducte, nu si-a putut indeplini obligatiile de furnizare din cauza unor circumstante ”extraordinare”, in afara controlului sau. Grupul a precizat ca masura de forta majora, o clauza invocata atunci cand o afacere…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat duminica, intr-o convorbire cu premierul canadian Justin Trudeau, ca ucrainenii nu vor accepta niciodata decizia Canadei de a trimite turbine inapoi in Germania „incalcand regimul de sanctiuni” impotriva Rusiei, relateaza AFP. Aceasta a fost prima…

- Exportatorul rus de gaze Gazprom a declarat sambata ca se așteapta ca Siemens sa iși indeplineasca pe deplin obligațiile atunci cand intreține turbinele necesare pentru funcționarea gazoductului Nord Stream 1 și pentru transporturile de energie catre Europa, scrie Reuters . Gazprom, controlata de Kremlin,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat in favoarea unei participari a tarilor occidentale la viitorul summit al G20, preconizat sa aiba loc in noiembrie in Indonezia, in pofida prezentei probabile a presedintelui rus Vladimir Putin si a razboiului dus de Rusia in Ucraina, potrivit…

- Germania si-a intensificat eforturile de reducere a dependentei de aprovizionarea cu energie rusa de cand Moscova a invadat Ucraina in luna februarie. In schimb, pana in prezent, Germania a sustinut ca se asteapta sa ramana in mare dependenta de gazele naturale rusesti pana in 2024. ”Daca avem facilitati…