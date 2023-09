Schneider Electric: Soluţiile digitale şi electrice pot reduce emisiile de carbon din clădirile de birouri cu până la 70% ”Modernizarea cladirilor folosind o abordare digital-first este cea mai buna cale catre decarbonizare, potrivit unei noi cercetari de la Schneider Electric. Cladirile reprezinta aproximativ 37% din emisiile globale de carbon si, deoarece aproximativ jumatate din cladirile de astazi cel mai probabil vor fi inca utilizate si in 2050, sectorul trebuie sa reduca urgent emisiile operationale de carbon, facand cladirile mai eficiente din punct de vedere energetic”, arata o cercetare realizata de Schneider Electric. Rezultatele cercetarii arata ca implementarea solutiilor digitale de gestionare a cladirilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

