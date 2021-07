Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Gigi Becali a anunțat un schimb de jucatori cu Universitatea Craiova in care Ivan Mamut (24 de ani) și Andrei Burlacu (24 de ani) ajung la vicecampioana Romaniei, iar in Banie merge Ionuț Vina (26 de ani), patronul roș-albaștrilor s-a decis sa renunțe la un alt jucator, polonezul Zdenek Ondrasek.…

- Noul antrenor al Universitatii Craiova , Laurentiu Reghecampf, nu este suparat pe finul sau, Adrian Mutu, tehnicianul celeilalte echipe din Banie, FCU, pentru declaratia facuta dupa victoria obtinuta in fata lui Dinamo. Nasul „Reghe“ a punctat ca relatia dintre ei nu va fi afectata in ciuda rivalitatii…

- Ilie Dumitrescu (52 de ani) este sigur ca Ionuț Vina (26 de ani) se va integra rapid la CS Universitatea Craiova. Gigi Becali a dezvaluit astazi un schimb surprinzator intre FCSB și CS Universitatea Craiova. Mijlocașul Ionuț Vina ar urma sa ajunga in Banie, iar in locul sau ar veni atacantul Ivan Mamut…

- Gigi Becali anunța un schimb interesant intre FCSB și CS Universitatea Craiova. Ivan Mamut (24 de ani) și Andrei Burlacu (24 de ani) ajung la vicecampioana Romaniei, iar in Banie merge Ionuț Vina (26 de ani). Imediat dupa instalarea lui Reghecampf la CS Universitatea Craiova, Gigi Becali a anunțat…

- Presedintele formatiei Universitatea Craiova , Sorin Carțu, a admis ca i se cauta un inlocuitor lui Alexandru Cicaldau, fotbalist vandut recent la Galatasaray Istanbul. Conducatorul oltenilor l-a indicat pe Andrei Ciobanu pentru un potential transfer la Stiinta. Acesta are 23 de ani, este capitanul…

- Mijlocasul Alexandru Cicaldau, de la Universitatea Craiova, a semnat un contract cu clubul turc de fotbal Galatasaray Istanbul, au anuntat, sambata, cele doua cluburi, fara a oferi detalii despre tranzactie. Cicaldau paraseste echipa din Banie dupa ce a evoluat trei ani in tricoul cu numarul 10, marcand…

- Fost atacant al Universitatii Craiova in sezonul promovarii in Liga 1, Viorel Ferfelea, a ramas suporterul Stiintei. L-au „tradat“ postarile de pe Facebook de la inceputul acestei saptamani, cand a expus mai mult poze de la promovarea gruparii alb-albastre in Liga 1. Contactat de GdS, „Forfelea“, asa…

- Mijlocasul Dan Nistor ar putea pleca la finalul acestui sezon de la Universitatea Craiova! De serviciile fotbalistului care astazi implineste 33 de ani s-ar fi interesat chiar ultima adversara a Stiintei, Sepsi Sfantu Gheorghe, conform sport.ro . Mutarea nu este imposibil de realizat, deoarece Nistor…