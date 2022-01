Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 vor intra joi in plenul Parlamentului, pentru dezbatere si vot, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, dupa sedinta Birourilor permanente reunite ale Legislativului. Potrivit calendarului adoptat…

- Potrivit calendarului adoptat in sedinta Birourilor permanente, parlamentarii au termen pana marti, la ora 12,00, pentru a depune amendamente la cele doua proiecte, anunța Agerpres.Tot marti, de la ora 14,00, este programata inceperea dezbaterii bugetelor in comisiile parlamentare, iar joi vor fi discutiile…

- Parlamentarii AUR au desfașurat luni un banner uriaș in plenul Camerei Deputaților, in semn de protest fața de intenția coaliției de guvernare de a trece prin asumarea raspunderii legea care condiționeaza accesul la job de Certificatul Covid. Certificatul Covid atesta fie vaccinarea, fie trecerea prin…

- In ședința de azi, 5 noiembrie 2021, in fața aleșilor locali a fost adus proiectul de hotarare prin care se cerea modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local 104/2019. Așa cum era de așteptat, proiectul a starnit reacții aprinse in plen. S-au adus acuze unora dintre consilieri cum ca ar…

- Plenul Senatului a respins propunerea legislativa prin care personalul unor unitati publice si private este obligat sa prezinte la locul de munca certificatul digital privind COVID-19. Legea mai trebuie adoptata de Camera Deputaților pentru a putea merge la promulgare. Legea avea nevoie de 69 de voturi…

- Comisiile reunite juridica si de sanatate au aprobat, marti, cu majoritate de voturi, propunerea legislativa privind introducerea certificatului digital Covid pentru angajații unor unitati publice si private, dupa ce ședințele acestora au fost înreturepte de delegația AUR condusa de copreședintele…

- Comisiile reunite juridica si de sanatate au acordat, marti, cu majoritate de voturi, raport de admitere cu amendamente la propunerea legislativa prin care personalul unor unitati publice si private este obligat sa prezinte la locul de munca certificatul digital privind COVID-19. Sedintele celor doua…

- Consiliul Local Campeni este convocat in ședința publica ordinara pentru luni, 25 octombrie 2021, de la ora 14.00. Pentru aceasta intrunire ce se va desfașura in sala de ședințe a Consiliului Local Campeni, primarul Cristian Dan Pașca a inițiat pentru dezbatere și aprobare urmatorul Proiect al ordinii…