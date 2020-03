SCHIMBAȚI ORA! Cât mai facem asta Trecerea la ora de vara se va face in noaptea de sambata - 28 martie spre duminica - 29 martie 2020, cand ceasurile se dau inainte cu o ora, ora 3:00 devenind ora 4:00. Adica dormim mai puțin, iar ziua de duminica - 29 martie este cea mai scurta zi a anului, avand 23 de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

