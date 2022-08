Stiri pe aceeasi tema

- USR a solicitat miercuri Guvernului Ciuca sa renunțe la proiectul de ordonanța de urgența care vizeaza eliminarea comisioanelor percepute de administratorii fondurilor de pensii pe contribuțiile platite de cei 7,8 milioane de romani in Pilonul II de pensii (pensii obligatorii administrate privat) și…

- ”Soluțiile” lui Budai la suprataxarea contractelor part-time. Contribuția la pilonul II, egala cu gaura din sistemul de pensii Ministrul Muncii, Marius Budai, a oferit o serie de explicații legate de cele mai importante masuri care ii vizeaza pe romani: supra-impozitarea contractelor part-time, deficitul…

- Ministrul Muncii, Marius, Budai, a afirmat, miercuri seara, ca estimarea de deficit la bugetul de pensii pe anul acesta este de 12 miliarde de lei, exact suma ce este virata de stat catre Pilonul 2 de pensii. Budai a explicat ca ”nu suntem afectati in Pilonul 1”. Marius Budai a dezvaluit, miercuri seara,…

- Marius Budai a dezvaluit, miercuri seara, la Antena 3, ca deficitul din Pilonul 1 de pensii este exact cat se vireaza catre Pilonul 2 de pensii. ”Estimarea de deficit la bugetul de pensii pe anul acesta este 12 miliarde, exact cat viram noi catre Pilonul 2. Estimarea este de aproximativ 12 miliarde,…

- Fața de anul trecut, numarul asiguraților in sistemul public de pensii se menține constant, in județul Bacau. Astfel, daca in iunie 2021, cei care contribuiau la Pilonul I de pensii (de stat) numarau 130.171 persoane, in 2022, la finele lunii mai, 130.170 bacauani erau asigurați in sistemul public.…

- Cand va intra Romania intr-o criza economica. Anunțul ministrului Finanțelor despre recesiune și sistemul de pensii Romania nu va intra intr-o criza economica in acest an, dar vor exista elemente caracteristice recesiunilor, a declarat joi ministrul Finanțelor Adrian Caciu, la Antena 3. „Nu vom avea…

- Sistemul actual de pensii in Romania, in care cei care muncesc platesc contributia din care se achita pensia, nu mai este viabil, a declarat la prima TV Theodor Stolojan, precizand ca trebuie trecut la sistemul in care fiecare angajat are propriul fond de pensii.

- Administratorii de fonduri atrag atentia asupra riscului de recesiune in 2023, daca se mentine ritmul de crestere a dobanzilor. „In atentia publicului au intrat din nou bancile centrale care au o misiune dificila in acest moment. Daca e sa ne uitam in urma in ultimii 25 de ani, bancile centrale au avut…