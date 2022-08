Schimbări mari în echipa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj Schimbari mari in echipa de conducere a Inspectoratului Scolar Judetean Dolj. O parte dintre inspectori parasesc echipa si sunt si numiri noi . Propunerile pe functiile de indrumare si control au fost votate in Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Dolj, marti, 16 august. Mutari si numiri noi in echipa Inspectoratului Scolar Judetean Dolj. Una dintre schimbari este chiar la functiile de adjuncti din ISJ Dolj. Inspectorul scolar general adjunct Oana Zaharie a fost propusa pentru numirea pe functia de director la Casa Corpului Didactic Dolj, iar noul adjunct din echipa ISJ… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

