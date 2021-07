Schimbări în top 10 ATP după Wimbledon. Ce poziție ocupă Federer Puține schimbari au aparut in Top 10 ATP dupa turneul de la Wimbledon. Sarbul Novak Djokovici, castigatorul turneului de la Wimbledon, ocupa in continuare locul I in clasamentul ATP, cu 12.113 puncte. Finalistul Matteo Berretini din Italia a urcat de pe locul 9 pe locul 8, cu 5.488 de puncte. Aceasta este cea mai buna clasare din cariera italianului, dar el a ocupat acest loc si in 2019, si in 2020. Locurile 2-4 sunt neschimbate, cu ordinea Danil Medvedev (Rusia), 10.379 de puncte, Rafael Nadal (Spania), 8.270 de puncte, si Stefanos Tsitsipas (Grecia), cu 8.150 de puncte. O pozitie, pana pe locul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

