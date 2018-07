Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva din Constanta are 7.571 de puncte fata de cele 6.740 detinute de daneza, iar în Top 50 se mai afla doar o românca, Mihaela Buzarnescu, cea care a urcat pe locul 24 de pe 25 în urma disputarii semifinalelor turneului BRD Bucharest Open. Totusi, patru românce…

- Simona Halep a fost depașita de Petra Kvitova la capitolul victoriilor obținute in acest sezon, sportiva din Cehia ajungand dupa succesul cu Mihaela Buzarnescu la cota 36 (Simona are 35 in acest moment).

- Fostul conducator al FIFA, Joseph Blatter, se va deplasa saptamana viitoare in Rusia, la invitatia presedintelui Vladimir Putin, pentru a asista la meciurile turneului final al Cupei Mondiale de fotbal, informeaza agentia DPA. Un purtator de cuvant al lui Blatter a precizat ca elvetianul, in varsta…

- Simona Halep, liderul mondial WTA, a urcat pe primul loc in clasamentul pentru Turneul Campioanelor dupa victoria cu Maria Sharapova (Rusia), din semifinalele turneului Premier Mandatory de la Roma. Sportiva noastra le-a depașit pe Caroline Wozniacki (Danemarca) și Petra Kvitova (Cehia) și va ocupa,…

- Simona Halep nu a prins ora pe terenul de tenis in meciul inaugural de la turneul Premier 5 de la Roma. Cea mai buna jucatoare a lumii a dominat-o pe Naomi Osaka (21 WTA), invingand-o cu 6-1, 6-0 si se pregateste pentru un duel in turul trei cu Madison Keys sau Donna Vekic: "Sunt jucatoare puternice,…

- Schimbari majore de la sfarsitul saptamanii viitoare. Politistii vor dispune, incepand cu 20 mai, suspendarea inmatricularii in cazul in care inspectia tehnica periodica a vehiculului nu este valabila si in cazul in care noul proprietar nu a solicitat transcrierea transmiterii dreptului de proprietate…

- Simona Halep are in acest moment 7.270 de puncte, fata de Wozniacki si ale ei 6.845 de puncte, respectiv Garbine Muguruza (6.175 puncte). Toate cele trei sportive au fost eliminate deja de la Madrid. Clasamentul WTA, in timp real:

- Wozniacki a fost invinsa de Bertens cu scorul de 6-2, 6-2. Kiki Bertens o va intalni in sferturile de finala pe castigatoarea meciului dintre rusoaica Maria Sarapova, numarul 52 mondial, si sportiva franceza Kristina Mladenovic, locul 22 WTA. Liderul mondial Simona Halep este calificata in sferturi,…