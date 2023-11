Schimbări importante la WhatsApp. Ce ar urma să le ceară utilizatorilor aplicația Cea mai populara aplicatie de comunicare, WhatsApp, testeaza o facilitate prin care utilizatorii trebuie sa-si confirme adresele de e-mail pentru autentificare. In cea mai recenta versiune beta de WhatsApp, cel putin o parte dintre utilizatori au fost pusi sa-si foloseasca adresele personale de e-mail pentru a se autentifica in cadrul aplicatiei. Noua verificare este implementata in procesul de autentificare. Dupa ce se logheaza la fel cum o facea in mod obisnuit, utilizatorul este pus acum sa-si verifice email-ul si sa dea click pe un link din mesajul primit de la WhatsApp. Compania explica utilizatorilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cea mai recenta versiune beta de WhatsApp, cel putin o parte dintre utilizatori au fost pusi sa-si foloseasca adresele personale de e-mail pentru a se autentifica in cadrul aplicatiei. Noua verificare este implementata in procesul de autentificare. Dupa ce se logheaza la fel cum o facea in mod obisnuit,…

- WhatsApp face schimbari importante in modul in care utilizatorii vor putea folosi de acum inainte aplicația de mesagerie. Iata cum se schimba experiența celor care utilizeaza aplicația ca mijloc principal de comunicare.

- Pe langa posibilitatea de a folosi un singur cont de WhatsApp pe mai multe dispozitive, funcție care a fost implementata de cațiva ani deja, utilizatorii aplicației de chat au cerut cel mai mult posibilitatea de a folosi mai multe conturi in aplicație pe un singur dispozitiv. Anterior, soluții precum…

- WhatsApp lucreaza la un nou design. Acesta va face aplicatia sa arate mai moderna, pe langa toate functionalitatile pe care le-a lansat in ultimele luni, potrivit News.ro. In ciuda faptului ca este cea mai populara aplicatie de comunicare, WhatsApp a ramas mult in urma concurentei, atat din punctul…

- Pe langa toate functionalitatile pe care le-a lansat in ultimele luni, WhatsApp lucreaza si la un nou design, care va face aplicatia sa arate mai moderna.In ciuda faptului ca este cea mai populara aplicatie de comunicare, WhatsApp a ramas mult in urma concurentei, atat din punctul de vedere al functionalitati,…

- Reprezentantii partidului Alianta pentru Unirea Romanilor au anuntat, luni, ca din cauza unei brese de securitate cu care Platforma AUR s-a confruntat, formatiunea a decis sa suspende momentan functionarea aplicatiei pana la remedierea problemelor identificate.„Compania care a realizat platforma a confirmat…

- Compania a anunțat aceasta actualizare majora saptamana trecuta, scrie Dailymail, citat de ziare.com . Introducerea funcției "Partajare de Ecran" are ca scop sa le permita utilizatorilor sa arate fragmente din site-urile pe care navigheaza, documente pe care le vizioneaza sau chiar sa arate cum sa acceseze…

- Google face noi schimbari! Mai exact, aplicația Google va corecta greșelile gramaticale ale utilizatorilor, in motorul de cautare. Noua funcție de corectare gramaticala bazata pe AI din Google Search verifica fraze și propoziții.