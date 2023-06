Schimbări importante la prețul chiriilor. Care e cauza Chiriile in marile orașe din Romania au crescut considerabil comparativ cu anul trecut, pe fondul scaderii vanzarii de locuințe. In luna mai a acestui an interesul a crescut comparativ cu luna aprilie, insa prețul a ramas relativ constat in ultimele luni. Pe anumite segmente s-au inregistrat și scaderi. Prețurile solicitate pentru chirii in marile orașe ale Romaniei au crescut considerabil comparativ cu anul trecut. In medie, prețul a crescut pana in luna mai 2023 cu aproximativ 16% comparativ cu cele percepute in aceeași luna a anului trecut. In București, cele mai mari creșteri de preț pentru chirii au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

