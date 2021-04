Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European si statele membre ale UE au cazut de acord miercuri pentru adoptarea obiectivului de reducere neta cu cel putin 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera in UE pana in 2030, comparativ cu nivelul din 1990, au anuntat Comisia Europeana si eurodeputati, relateaza AFP. Aceasta…

- ”Consideram ca acest gen de solutii nu au o baza in tratate, sunt o ingerinta in competentele statelor membre (ale UE - n.red.) si incalca legislatia Uniunii Europene”, a subliniat guvernul polonez in comunicatul in care a anunțat ca a sesizat CJUE. In Ungaria, seful de cabinet al premierului Viktor…

- Parlamentul European și Comisia Europeana a lansat astazi primul sondaj Eurobarometru realizat vreodata in comun pentru cele doua instituții. Sondajul Eurobarometru special privind viitorul Europei a fost realizat intre 22 octombrie și 20 noiembrie 2020 in cele 27 de state membre ale UE. Sondajul,…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri o noua strategie a UE privind adaptarea la schimbarile climatice, care defineste calea de urmat pentru a face fata consecintelor inevitabile ale schimbarilor climatice, informeaza un comunicat el executivului comunitar. Strategia pleaca de la ideea ca desi UE face…

- Mecanismul de redresare al Uniunii Europene, in valoare de peste 672 de miliarde de euro, ar putea intra in vigoare in a doua jumatate a acestui luni, dupa ce Parlamentul European l-a adoptat cu majoritate covarsitoare de voturi si urmeaza sa fie aprobat si in Consiliu. Intre timp, statele membre trebuie…

- Parlamentul European a adoptat, astazi, Mecanismul de Redresare al UE, instrumentul de 672 de miliarde de euro, menit sa atenueze efectele sociale si economice ale pandemiei de COVID-19. Banii pot fi accesati in baza unor planuri nationale de redresare, care trebuie convenite cu Comisia Europeana, in…

- Comisia Europeana saluta acordul politic la care au ajuns Parlamentul European si statele membre ale UE din cadrul Consiliului cu privire la propunerea Comisiei de regulament privind Fondul social european Plus (FSE+), se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, potrivit Agerpres. FSE+…