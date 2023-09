Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo saptamana 11-17 septembrieValorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Cantitațile de precipitații vor fi deficitare la nivelul intregii țari, dar mai ales in regiunile sud-vestice. Temperatura in pragul inghețului inregistrata…

- Canicula, seceta, incendii de vegetație și inundații - Europa e prada fenomenelor meteo extreme. Acestea vor deveni noua normalitate, atrag atenția experții in schimbari climatice. Peste Ocean, mai multe state americane se confrunta cu furtuni deosebit de violente și ploi diluviene.

- Universitatea „Ștefan cel Mare" a devenit sambata seara pentru a treia oara campioana europeana universitara la handbal masculin! In finala ediției din 2023, desfașurata la Podgorica, Muntenegru, echipa antrenata de Razvan Gavriloaia și Iulian Andrei a invins Universitatea „Coasta ...

- Potrivit ultimului studiu realizat de un grup de climatologi remarcabili sub conducerea profesorului Man Mei Chim de la Universitatea din Cambridge, noile descoperiri privind impactul erupțiilor vulcanice asupra climei au fost surprinzatoare. Anterior se credea ca aceste erupții au un efect redus asupra…

- Prognoza meteo pe o luna - Saptamana 03.07.2023 – 10.07.2023Regimul termic se va situa peste cel obișnuit pentru aceasta saptamana in regiunile sudice, estice, nordice și centrale, in timp ce in restul teritoriului va fi in general apropiat de cel normal.Regimul pluviometric va fi excendentar in regiunile…

- Prognoza meteo pe o luna - Saptamana 03.07.2023 – 10.07.2023Regimul termic se va situa peste cel obișnuit pentru aceasta saptamana in regiunile sudice, estice, nordice și centrale, in timp ce in restul teritoriului va fi in general apropiat de cel normal.Regimul pluviometric va fi excendentar in regiunile…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a numit-o joi pe Vanessa Kerry, fiica politicianului si fostului secretar de stat american John Kerry, in functia de trimis special pentru schimbari climatice si sanatate, transmite EFE.

- Pamintul se poate confrunta cu un haos imprevizibil - consecințele catastrofale ale unor crize globale a caror prevenire necesita acțiuni urgente. Aceasta este concluzia la care a ajuns o echipa de fizicieni portughezi de la Universitatea din Porto, folosind teoria de simulare a supraconductivitații.…