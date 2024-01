Schimbare radicală: ne așteaptă temperaturi anormale pentru data din calendar Dupa perioada de viscol și ger, ne așteapta condiții meteorologice oarecum neobișnuite. Meteorologii prognozeaza temperaturi anormale pentru data din calendar. Astfel, la finalul saptamanii viitoare, in sudul Romaniei, se vor inregistra valori specifice primaverii. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat la DIGI 24, ce ne așteapta in urmatoarea perioada. „In weekendul urmator este posibil, mai ales de joi, sa creasca regimul de temperaturi, la inceput in jumatatea sudica a țarii. Acolo temperaturile maxime diurne vor urca pana la valori de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

