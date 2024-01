Stiri pe aceeasi tema

- Aerul polar ajunge in Romania, iar incepand de luni, 8 ianuarie, racirea va fi una semnificativa. Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat la Digi24 ca masa de aer polara va aduce frig, lapovița și ninsoare. In prima parte a saptamanii, minimele pe…

- ANM a anunțat cum va fi vremea de Craciun. Deși de saptamana viitoare avem parte de o schimbare radicala, iar temperaturile maxime ating 14 grade, lucrurile se vo schimba iar pana de sarbatori. Meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie, Meda Andrei, a venit cu detalii in acest sens. Vremea…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile cresc considerabil, fiind mult mai ridicate decat normalul perioadei.Luni, 11 decembrie, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valorile termice vor crește ușor in cea mai mare parte a țarii, astfel ca temperaturile…

- Un nou episod de iarna lovește Romania. Un ciclon polar aduce ploi, ninsori și frig in toate regiunile. Regimul de temperaturi va fi scazut, cu maxime care nu vor depași 5-6 grade Celsius, cel mult posibil spre 8- 9 grade in zona litoralului, anunța meteorologii. „Așa cum arata și informarea meteorologica…

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat ca incepand de maine, vremea se va schimba radical in Romania. Temperaturile vor fi in scadere, iar ploile vor pune stapanire pe mare parte din țara. La munte, potrivit informațiilor,…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca, incepand de miercuri, vremea va fi in proces de racire, iar ploile vor pune stapanire pe mare parte din țara. De asemenea, la munte ploaia se va transforma in lapovița și ninsoare.”O vreme calda incepand de astazi, cu 20 de grade la aceasta ora la Zimnicea,…

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat ce urmeaza in Romania in ceea ce privește vremea. Potrivit directorului ANM, episodul de vreme rece va fi unul scurt, iar temperaturile vor deveni din nou asemanatoare celor unei zile de vara. ”Va fi o perioada scurta din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru luna octombrie și astfel am aflat cand vine frigul in Romania. Vezi in randurile de mai jos cum va fi vremea in luna octombrie, dar și ce anunța meteorologii pentru luna noiembrie și decembrie. Cand vine frigul in Romania Meteorologii…