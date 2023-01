Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctul secretarului șef al cabinetului, Seiji Kihara, a spus ca pur și simplu se concentra pe declarațiile premierului japonez, pe care urma sa le transmita apoi presei. Comentatorii de pe rețelele sociale l-au acuzat insa de lipsa de maniere, scrie The Guardian. Un consilier de rang inalt al prim-ministrului…

- Cinci fosti angajati Twitter care urmaresc o actiune legala colectiva propusa, in care acuza compania lui Elon Musk ca nu i-a notificat adecvat atunci cand au fost disponibilizați, au primit o lovitura importanta din partea justiției americane. Concret, judecatorul de district american James Donato…

- Artemis Domaines, compania de vinuri deținuta de Francois Pinault, omul de afaceri miliardar francez care ocupa in prezent locul șase in topul celor mai bogate persoane din Europa, a achiziționat recent proprietatea deplina a Champagne Jacquesson, o prestigioasa casa de șampanie situata in inima regiunii…

- WhatsApp a lansat o noua actualizare majora pentru a le permite oamenilor sa converseze pe chat chiar si pe fondul intreruperii internetului. Noul instrument le permite oamenilor sa ramana online folosind servere proxy, ceea ce le va permite sa ocoleasca tipurile de inchideri sau blocari ale internetului…

- Țarile din Uniunea Europeana se pregatesc pentru o mare modificare in domeniul reciclarii textilelor, potrivit Ziarului Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Compania aeriana spaniola Air Nostrum a anuntat miercuri ca a anulat aproape 80 de zboruri pana vineri, intre care 12 spre Franta, din cauza unei greve declansate la inceputul sarbatorilor de Craciun de catre un sindicat al pilotilor, relateaza AFP. Ca urmare a regulilor minime de serviciu impuse de…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat joi extinderea contractului directorului general Michael O’Leary pana in iulie 2028, transmite Reuters. De asemenea, Ryanair a numit-o pe Anne Nolan in functia de director non-executiv, cu efect imediat. Nolan este fostul presedinte al Autoritatii aviatice…

- Proprietarul miliardar al Twitter, Elon Musk, a declarat duminica ca Twitter va permite in curand organizatiilor sa identifice conturile de Twitter asociate cu acestea, in conditiile in care Musk continua sa gaseasca modalitati de a limita conturile false, transmite Reuters. Fii la curent…