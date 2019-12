Schimbare in Directoratul societatii THR Marea Neagra

Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 26,22 milioane de lei (5,49 milioane de euro), potrivit Agerpres. Pe Piata Reglementata, actiunile Bancii Transilvania au fost cele mai tranzactionate, generand schimburi…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,43 miliarde de lei, la 31 octombrie 2019, in crestere cu 21,7% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada din 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), relateaza Agerpres.Citește și: Bursa…

- Modul in care se realizeaza, in prezent, supravegherea jucatorilor din piata de asigurari este diferit fata de anul 2015 astfel ca un nou caz Astra este putin probabil sa se repete in Romania, a declarat, pentru AGERPRES, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) Cristian Rosu,…

- Actiunile Oltchim au fost retrase de la tranzactionare incepand de joi, in urma unei decizii a Autoritatii de Supraveghere Financiara, transmisa Bursei de Valori Bucuresti, informeaza Agerpres.Citește și: Airbnb iți schimba politica ofertelor, dupa ce cinci persoane au fost ucise intr-o casa…

- Pe Portalul Bursa de Valori Bucuresti, SOCEP SA informeaza BVB, ASF si publicul investitor cu privire la faptul ca, in data de 22.10.2019, Directoratul a aprobat forma si continutul Proiectului de fuziune prin absorbtie a societatii Casa de Expeditii Phoenix SA de catre societatea SOCEP SA iar Consiliul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) saluta decizia agenției de rating FTSE - Russell, comunicata în cursul serii de 26 septembrie 2019, privind promovarea Bursei de Valori București (BVB) la statutul de piața emergenta, conform unui comunicat de presa.Potrivit acestuia, decizia vine…

- Statutul de piata emergenta al BVB reprezinta un pas important pentru dezvoltarea economica a Romaniei, iar datorita noului statut, Bursa de la Bucuresti va avea un suflu nou si vom vedea noi investitori si emitenti de calibru, a declarat presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo…

- Pe Portalul Bursa de Valori Bucuresti, la sectiunea Eveniment important de raportat, Compania Nationala Avioane Craiova SA a postat o informare prin care anunta actionarii si investitorii ca in sedinta din data 20 septembrie 2019, Consiliul de Administratie al Avioane Craiova SA a decis urmatoarele:…