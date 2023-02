Stiri pe aceeasi tema

- Relația dintre Prințul Harry și Prințul William a ajuns intr-un punct șocant. Anunțul recent in media din Marea Britanie a lasat pe toata lumea fara cuvinte. Mulți credeau ca legatura dintre cei doi va fi una mai stransa dupa ce aceștia și-au pierdut bunica. Din pacate, se pare ca fiul cel mare al Regelui…

- S-a facut o schimbare importanta in Codul Rutier 2023 de care toți șoferii trebuie sa afle. Afla cum iți poți recupera permisul de conducere, conform noii modificari ale legii rutiere și in ce cazuri au voie agenții de la Poliția Rutiera sa te sancționeze. Se modifica Codul Rutier. Cum se va putea recupera…

- Schimbare importanta la „Bravo, ai stil!” 2023! Ilinca Vandici a oferi detalii din culisele indragitului show de la Kanal D. Ce a dezvaluit prezentatoarea concursului despre noul sezon, cel cu numarul opt. Ilinca Vandici a anunțat o schimbare importanta la „Bravo, ai stil!” 2023 De la debutul pe micul…

- Salarii polițiști in 2023. Anul incepe cu o veste excelenta pentru unii angajați din domeniul apararii. Reprezentanți ai sindicatelor au anunțat schimbarile ce au fost aprobate in ședința de Guvern de miercuri, 11 ianuarie. Anunțul sindicatelor Pe ordinea de zi a Executivului s-a regasit un proiect…

- Digi RCS-RDS este , fara indoiala, unul din cei mai importanți jucatori din piața de telecomunicații, și cu cel mai mare numar de abonați. Deși a fost supus unor presiuni, gigantul nu ceda, dar avea sa o faca in cele din urtma, dupa modificarea legii Audiovizualului. De aici și schimbrea importanta…

- Romanii vor avea o surpriza atunci cand vor merge la cumparaturi in marile magazine. Implementarea Legii Laptelui ar putea aduce o schimbarea importanta in Lidl, Kaufland și alte magazine din Romania. Anunțul surpriza, disponibil in randurile de mai jos. Cum vor fi vandute produsele lactate cu adaos…

- Se anunța schimbari importante pentru turiștii care obișnuiesc sa calatoreasca cu avionul. Anunțul a fost facut public in urma cu puțin timp, de catre reprezentanții Comisiei Europene. Afla in randurile de mai jos de cand vor putea europenii sa vorbeasca la telefon in timpul zborului cu aeronave. Cerul…

- Celebrul lanț de magazine Penny, odata cu deschidere ultimelor locații, a ajuns la 317 unitați la nivel național. Conform unui comunicat de la inceputul anului, planul companiei este de 600 de magazine pana in 2029. In afara de extindere, Penny a anunțat și o schimbare importanta in magazinele sale.