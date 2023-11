Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de luni spre marți a fost una plina pentru polițiștii de frontiera de la sectorul Lunga. Oamenii legii au depistat, in numai cateva ore, trei grupuri formate din 18 migranți care incercau sa treaca ilegal granița in Serbia. Cu toții erau veniți legal in Romania, la munca.

- Reprezentanții Penitenciarului Branești, Orhei, solicita ajutorul cetațenilor, dupa ce un deținut a evadat joi, 28 septembrie. Barbatul care iși ispașea pedeapsa a disparut de la locul de munca din satul Chiperceni, raionul Orhei, conform unei postari pe rețelele de socializare facute de instituția…

- Migranții veniți in Romania sa munceasca sunt prinși tot mai des in timp ce incearca sa treaca ilegal granița pentru a ajunge in țari din vestul Europei. Numai luni polițiștii de frontiera au prins 14 persoane, toate intrate in țara cu vize de munca, care incercau sa treaca ilegal granița in Serbia,…

- Reporteri: Am venit sa stam un pic de vorba cu dumneavoastra.Primar: Nu stau de vorba cu nimeni.Reporter: Va rog frumos!Primar: Nu stau de vorba! (...dupa care pare sa fie implicat sau mimeaza o discuție telefonica) Ia zi, Adrian! Da? La munca, ce sa fac? La munca!Reporter: Cat mai stau oamenii fara…

- Mai multi turisti au fost protagonistii unui scandal in aceasta dimineata pe plaja din Eforie. Oamenii sunt suparati ca salvamarii nu le permit sa intre in apa, avand in vedere ca marea este agitata iar pe plaja a fost arborat steagul rosu care interzice scaldatul. La fata locului a fost solicitata…

- In judetul Vaslui, inspectorii de munca fac verificari pentru a vedea daca sunt respectate prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Desi se dau amenzi mari si sunt deschise dosare penale, in judet munca la negru continua sa existe. In ultima luna au fost aplicate amenzi in valoare…

- In urma protestelor violente declansate in iunie de uciderea de catre un politist francez a unui adolescent care s-a sustras unui control rutier, guvernul de la Paris se confrunta cu mania politistilor in urma investigatiilor penale deschise impotriva unor colegi de-ai lor arestati pentru provocarea…