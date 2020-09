Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii august, Gordon Murray Automotive (GMA) a prezentat suprcar-ul T.50. Modelul este considerat succesorul lui McLaren F1 și este echipat cu un motor V12 aspirat natural capabil sa livreze 663 de cai putere. In momentul prezentarii, Gordon Murray a anunțat ca producția lui T.50 va fi…

- Social democrații s-au reunit vineri intr-o ședința de urgența pentru a discuta strategia partidului pentru votul moțiunii de cenzura. Surse din partid au declarat pentru Digi24.ro ca decizia de a vota moțiunea luni a fost luata de președintele PSD, Marcel Ciolacu, din mai multe motive. Votul programat…

- Congresul extraordinar al PSD are loc sambata la Palatul Parlamentului. In competitia interna pentru sefia partidului s-au inscris liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu si fostul ministru de Finante Eugen Teodorovici, care nu a venit insa la Congres, in semn de protest fata de Marcel Ciolacu. Actualul…

- Donald Trump, care se confrunta cu dificultati in sondaje - cu aproximativ 100 de zile inainte alegerilor prezidentiale - si criticat din cauza modului in care a gestionat epidemia covid-19 - incearcasa se redreseze, recunoscand gravitatea crizei sanitare, relateaza AFP, conform news.ro.”Cu…

- Dupa un sezon in care si-a propus multe, dar a reusit putine, Unirea Santana schimba strategia. Managerul clubului, Catalin Puia, a decis sa poarte discutii cu toti jucatorii aflati sub contract la finalul sezonului „inghețat” de pandemia de COVID-19 pentru a forma o echipa care sa ramana in TOP 6 in…

- MASURI… Echipa de fotbal a CSM Vaslui a avut cel mai mare buget din Liga 4 in ultimele doua sezoane, fara a reusi promovarea in Liga 3. Primarul Vasluiului, Vasile Paval, a dezvaluit noua strategie a clubului, prima decizie fiind renuntarea la toti jucatorii! Dupa ce anul trecut obiectivul CSM-ului…

- Grupul american Microsoft a anuntat vineri ca isi va inchide aproape toate magazinele fizice din lume, in conditiile in care cea mai mare parte a vanzarilor sale se face in prezent online, transmite AFP.Potrivit informatiilor publicate pe site-ul sau, Microsoft are 72 de magazine in SUA si…