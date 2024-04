Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a facut o declarație care a pus pe jar clasa politica și nu numai! Președintele PSD a spus ca, momentan, merge inainte cu Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei! Declarație șocanta facuta de președintele PSD, Marcel Ciolacu, care a spus recent ca liderii coaliției…

- Pe locul al treilea se afla medicul Catalin Cirstoiu, candidatul PSD-PNL la Primaria Municipiului București, conform primului sondaj efectuat de Sociopol. Acesta ar obține 26% din voturi, daca duminica ar avea loc alegerile locale, arata datele sondajului, citat de Spotmedia.ro și Hotnews.ro.Pe prima…

- Candidatul PSD-PNL pentru Primaria Capitalei, Catalin Cirstoiu, a salutat, vineri, decizia reprezentantilor celor doua partide de a aproba bugetul Bucurestiului, mentionand ca si el a lucrat la setul de amendamente, iar votul arata de ce este important ca viitorul primar general sa aiba sustinerea principalelor…

- Candidatul PUSL la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, edil al sectorului 5, a declarat ca si-a cladit cariera in 30 de ani, iar medicul Catalin Cirstoiu, candidat comun al coalitiei PSD – PNL la fotoliul de edil general al Bucurestiului, este probabil eminent in meseria sa, potrivit agerpres.ro.…

- Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a declarat miercuri, in cadrul unui interviu televizat, ca il cunoaște puțin pe Catalin Cirstoiu, candidatul coaliției pentru PMB. Edilul Capitalei crede ca opozantul sau va merge la aceste alegeri cu program PSD.

- Intalnire semnificativa la Palatul Victoria, dupa cele mai recente discuții din cadrul Coaliției, cu privire la candidatul pentru Primaria Capitalei. Potrivit unor surse, Gabriela Firea se va intalni, marți, 19 martie, cu premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, la Guvern. Totul, dupa ce Coaliția ar fi…

- Un alt nume vehiculat a fost al arhitectului Tiberiu Florescu, dar acesta ar fi decis sa nu candideze, in semn de solidaritate cu Gabriela Firea, pe care PSD nu vrea sa o propuna in scenariul unui candidat comun. Medicul ortopoed Catalin Cirstoiu a fost masurat in sondajele interne ale Coaliției. Cirstoiu…