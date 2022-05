Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Calugareanu, șefa ANAF, a fost numita, marți, de Parlament, in funcția de consilier de conturi in cadrul Curții de Conturi. Dupa vot și depunerea juramantului in fața celor doi președinți ai Senatului Romaniei și ai Camerei Deputaților ea a transmis un mesaj foștilor colegi și contribuabililor:…

- Actualul presedinte al FR Handbal, Alexandru Dedu, alaturi de Bogdan Voina, Constantin Din si Maximilian Gavrila, vor candida joi, 28 aprilie, in cadrul Adunarii generale a forului, pentru un mandat valabil in urmatorii ani la conducerea FRH, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Auditorii Curtii de Conturi au constatat ca, timp de doi ani si jumatate, salariatii de la Filarmonica "Paul Constantinescu" din Ploiesti au primit plati salariale necuvenite dupa ce Legea privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost gresit aplicata in cadrul institutiei. Suma…

- Costul masurilor de sprijin legate de COVID-19 a fost in 2020 de 4,85% din PIB, cel mai scazut nivel dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, conform raportului public al Curtii de Conturi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Florin Citu a anunțat, sambata, ca a demisionat de la conducerea PNL. Primul nume vehiculat sa preia interimar partidul pana la Congres este prim-vicepreședintele liberal Gheorghe Flutur, spun surse din partid. Persoana care va conduce partidul pana la noile alegeri va fi stabilita duminica intr-o…

- Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, Franta a blocat active apartinand oligarhilor rusi (iahturi, apartamente, conturi bancare) aflate pe teritoriul francez in valoare de aproape 850 de milioane de euro, a afirmat duminica ministrul Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, transmite AFP. Fii…

- Electoratul din Turkmenistan a votat sambata intr-un scrutin prezidential al carui rezultat este cunoscut dinainte si care ii va permite fiului actualului lider sa preia fraiele acestei tari, una dintre cele mai izolate si autoritare din lume, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- Curtea de Conturi a Romaniei a confirmat ieri, printr-un raspuns oficial la o petiție depusa de consilierul PNL Dinu Gheorghe, ca bugetul propus de primarul Armand Clotilde pentru anul in curs este ilegal. „Practic, Curtea de Conturi spune foarte clar ca toate datoriile primariei trebuie incluse…