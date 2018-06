Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane si-au pierdut viata joi intr-o serie de violente, in sudul Turciei, in cursul vizitei unui deputat al partidului aflat la putere in campanie pentru alegerile de la 24 iunie, au anuntat media locale, relateaza AFP. O altercatie in care a fost implicat anturajul deputatului…

- Preluarea celui mai mare grup media din Turcia, Dogan, de catre conglomeratul rival Demiroren, pentru o suma de 919 milioane de dolari, a fost finalizata, a anuntat Dogan, transmite joi dpa. Holdingul Demiroren, considerat proguvernamental, preia astfel o agentie de stiri, cateva dintre…

- Politia turca a arestat peste 50 de persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in urma unei serii de raiduri in Istanbul, au anuntat marti mass-media turce, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Arestarile au avut loc luni seara tarziu, la 19 adrese, in circa 10 cartiere…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a declarat, marti, ca tara sa va continua operatiunile militare impotriva gruparilor teroriste din nordul Siriei si din Irak, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat Statele Unite ca au incercat sa pacaleasca Turcia in privinta implicarii in conflictul din Siria, prin faptul ca au sustinut cu armament militiile kurde, relateaza site-ul agentiei Anadolu.