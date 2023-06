Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski urmeaza sa participe vineri la summitul G7 din Japonia, care are loc pana duminica, potrivit unei surse apropiate dosarului de la Hiroshima, in contextul in care programul summitului prevedea initial o interventie prin videoconferinta, duminica, a presedintelui…

- Timp de trei zile, angajați din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera, Aeroportul Internațional Chișinau, s-au aflat intr-o vizita de informare la Aeroportul Internațional Otopeni, Romania. Ședințele de informare și discuțiile bilaterale au vizat nemijlocit familiarizarea polițiștilor de frontiera…

- Proiectul Erasmus+ “Our nature is our future”, in care este implicat Liceul Teoretic Odobești, se apropie cu pași repezi de final. In urma cu puțin timp, a avut loc ultima mobilitate in Lituania, cu noi experiențe inedite, traite timp de o saptamana, de elevi și profesori. La aceasta mobilitate au luat…

- Pentru prima data in Romania, la Constanța, va avea loc cea mai noua experiența de barbecue și muzica, Grill Fest, un eveniment care va reuni cei mai cunoscuți chefi, cele mai relevante branduri din industria carnii și artiști de top din industria muzicala. Plaja Reyna din Constanța va intampina in…

- VIDEO: O femeie din Alba Iulia a facut ”Schimb de mame” cu o mamica din Buftea. Cum s-a terminat experiența celor doua Helga, o femeie din Alba Iulia, a participat la emisiunea TV, ”Schimb de Mame”, de pe Prima TV. Femeia din Oarda a acceptat sa faca schimb de familii cu Rahela, o femeie din Buftea.…

- VIDEO Schimb de experiența prin Erasmus + la Colegiul HCC din Alba Iulia. Ce sunt roboții, robotica și inteligența artificiala Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia a fost gazda primului workshop internațional din cadrul unui proiect finanțat prin programul Erasmus +. Este vorba despre…

- Toti elevii vor avea acces la noile aparitii literare prin programul national ''O carte pentru fiecare'', care va fi infiintat prin Legea invatamantului preuniversitar, a afirmat, vineri, ministrul Educatiei Ligia Deca, pe pagina sa de Facebook.

- Programul „Roata poveștilor”, demarat de Biblioteca Județeana „Bod Peter”, Sfantu Gheorghe și realizat cu sprijinul Consiliului Județean Covasna, in scopul promovarii importanței lecturii in randul copiilor, a ajuns, zilele trecute, la elevii din Sita Buzaului. Cu acest prilej, reprezentanții Bibliotecii…