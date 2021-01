Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Alexis Pinturault, candidat la Marele Glob de Cristal in acest sezon, participa miercuri la Zagreb la slalomul cu nr. 100 din cariera sa in Cupa Mondiala de schi alpin, o disciplina care i-a adus numeroase satisfactii in cariera, informeaza AFP. Schior polivalent, Pinturault…

- Francezul Alexis Pinturault, candidat la Marele Glob de cristal in acest sezon, a castigat duminica slalomul urias de la Alta Badia, in Italia, si a trecut pe primul loc in clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin, transmite AFP. Pinturault a reusit, la 29 de ani, al 31-lea…

- Norvegianul Aleksander Aamodt Kilde, deja invingator vineri in proba de slalom super-urias de la Val Gardena, a castigat sambata si coborarea din aceasta statiune italiana, ceea ce i-a permis sa urce pe primul loc in clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin, transmite AFP. Detinatorul Marelui…

- Elvetianca Corinne Suter, detinatoarea globului specialitatii, a castigat vineri proba feminina de coborare de la Val d'Isere (Franta) contand pentru Cupa Mondiala de schi alpin, scrie AFP. Suter a fost cronometrata cu timpul de 1:44.62, fiind urmata de campioana olimpica, italianca…

- Italianca Marta Bassino a castigat, sambata, proba de slalom urias de la Courchevel (Franta), contand pentru Cupa Mondiala feminina de schi alpin, adjudecandu-si a doua victorie din acest sezon, informeaza AFP. Marta Bassino, care s-a impus si in slalomul urias de la Soelden (Austrria), a fost cronometrata…

- Elvetianul Mauro Caviezel (32 ani) a castigat, sambata, proba de slalom super-urias de la Val d'Isere (Franta), prima proba de viteza din noul sezon al Cupei Mondiale de schi alpin, fiind cronometrat cu timpul de 1 min. 01 sec. 34/100. El a fost urmat de norvegianul Adrian Smiseth…

- A doua proba masculina de slalom urias, prevazuta duminica in statiunea italiana Santa Caterina di Valfurva, in cadrul Cupei Mondiale de schi alpin, a fost amanata pentru luni din cauza vremii nefavorabile, au anuntat organizatorii italieni, citati de AFP. Ninsorile abundente care cad…

- Italianca Marta Bassino a castigat proba de slalom urias din prima etapa a Cupei Mondiale de schi alpin. Cursa a avut loc in localitatea austriaca Soelden și s-a desfașurat fara spectatori din cauza pandemiei de coronavirus.