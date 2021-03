Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva norvegiana Maren Lundby a castigat primul titlu mondial feminin la sarituri cu schiurile de la trambulina mare, miercuri, la Campionatele Mondiale de schi nordic de la Oberstdorf (Germania), care au avut in program in premiera o astfel de proba feminina. Lundby (26 ani), campioana…

- Sportivul japonez Ryoyu Kobayashi a castigat, vineri, concursul de la Rasnov, pentru Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile, dupa ce norvegianul Halvor Egner Granerud, castigatorul initial, a fost descalificat. Kobayashi a obtinut a doua sa victorie din acest sezon si a 18-a din cariera, cu…

- Sportiva japoneza Sara Takanashi a castigat al doilea concurs de la Rasnov din Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile, vineri, in timp ce romanca Daniela Haralambie s-a clasat pe locul 28. Takanashi s-a impus cu total de 239,2 puncte, dupa sarituri de 92 si 99 de metri. Pe locul secund…

- Probele de schi acrobatic si movile din cadrul Campionatelor Mondiale de freestyle si snowboard, prevazute initial in China, vor avea loc intre 8 si 11 martie la Almatii, in Kazahstan, a anuntat vineri Federatia internationala de schi (FIS), citata de AFP. Sportivii vor ramane apoi in cel mai mare oras…

- Norvegianul Marius Lindvik a castigat surprinzator concursul de sarituri cu schiurile disputat pe trambulina din statiunea poloneza Zakopane (HS 140 m), din cadrul Cupei Mondiale, in timp ce conationalul sau Halvor Egner Granerud, liderul la zi, a ocupat un modest loc 23, relateaza EFE. …

- Polonezul Kamil Stoch este noul lider al Turneului celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, dupa victoria obtinuta, duminica, la Innsbruck, in a treia si penultima etapa a competitiei, transmit agentiile internationale de presa. Stoch, triplu campion olimpic, dublu castigator al…

- Echipa Romaniei a obtinut medaliile de argint la Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), sambata, dupa ce dominase calificarile de joi. Romania (Larisa Iordache, Ioana Stanciulescu, Silvia Sfiringu, Antonia Duta, Daniela Trica) a totalizat 154,496 puncte, fiind…