Schengen: spectacol românesc pe ritmuri vieneze. Și o viitoare premieră care nu poate ieși altfel decât prost Urmaresc discursul public pe subiectul Schengen și trebuie sa recunosc ca hermeneutica aderarii la acest spațiu ma obosește. Ma simt aruncat in hauri epistemologice greu de descris, care reverbereaza de-a dreptu’ ontologic: Ce-a fost mai intai, oul din cuibaru’ romanesc sau gaina bruxelleza? Care a fost de vina mai intai, ala sau alalalt? Oare e bine ca am facut asta sau trebuia altfel? Și, oricum, cine ar trebui sa faca ce? E bine sa ne dam șmecheri, sau sa ramanem umili, cum facem noi de sute de ani? Intrebari de sclaveți nesiguri de locul lor in istorie. Bipolaritatea romaneasca a fost de altfel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

