Schema Timofciuc: Exclus de USR, propulsat viceprimar de PNL

- Primarul Iașului, Mihai Chirica a anunțat ca șoseaua Bucium, Pasajul Socola și bulevardul Poitiers vor intra in reabilitare. Acesta a precizat ca lucrarile nu ar trebui sa dureze mai mult de doi ani. Pasajul Bucium – Socola va fi reconstruit in totalitate, iar traficul va fi deviat, pe perioada…

- Proiectul de hotarare privind stabilirea unui nou viceprimar al municipiului Iași a fost retras de pe ordinea de zi a Consiliului Local. Primarul Mihai Chirica a declarat ca proiectul a fost retras deoarece un consilier de la PNL lipsește de la ședința de astazi și fara acest vot nu poate fi impusa…

- Ilustrație: Marian Avramescu Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a marturisit public, la 165 de la Unirea Principatelor Romane, ce a facut el in școala pe manualul de Istorie. Se pare ca edilul Iașului a participat la prea multe ședințe de terapie cu Gurul Bivolaru, iar de la cantitatea insemnata…

- Presedintele Partidului National Liberal (PNL), Nicolae Ciuca, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca obiectivul partidului pe care il conduce este de a castiga toate cele patru randuri de alegeri care vor fi organizate in acest an. El a afirmat si ca PNL are in vedere sa…

- Muzeul de Istorie Naturala din Iasi va fi redeschis, astazi, publicului pentru a omagia astfel 165 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca. Muzeul a fost modernizat și reconsolidat cu finanțare europeana in valoare de circa 2,7 milioane de euro, a precizat primarul Mihai Chirica:…

- Muzeul de Istorie Naturala de la Iași va fi inaugurat la 24 ianuarie, a anunțat primarul Mihai Chirica cu ocazia manifestarilor prilejuite de Ziua Naționala a Romaniei, relateaza Rador Radio Romania. Cladirea, situata pe bulevardul Independenței, a fost consolidata in totalitate. Lucrarile de restaurare…

- Se majoreaza prețul unui bilet de calatorie pentru transportul public din municipiul Iași. Astfel, in urma votului de astazi al Consiliului Local, calatorii vor plati de la 1 decembrie 2023 3,5 lei pentru un bilet, in loc de 3 lei cat a fost pana acum. Abonamentele vor ramane la același preț, a precizat,…