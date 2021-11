Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ar putea primi DOUA facturi la curent in decembrie: Avertisment de la varful ANRE Romanii ar putea primi DOUA facturi la curent in decembrie: Avertisment de la varful ANRE Romanii care nu și-au primit facturile pentru consumul de energie electrica aferent lunii octombrie, trebuie sa-și puna…

- Decizia autoritaților de a-i achita Gazpromului datoria pentru luna octombrie și plata in avans pentru luna noiembrie prin intermediul cesionarii unei parți din datoria Termoelectrica este una suspecta și dubioasa. Este opinia unor experți economici și a unor lideri politici, potrivit carora Guvernul…

- Ministrul Infrastructurii de la Chișinau, Andrei Spinu, a anuntat miercuri dupa-amiaza ca Gazprom a extins termenul de plata pentru consumul curent de gaze al R. Moldova pana vineri, 26 noiembrie, transmite TVR Moldova.

- Analistul economic Veaceslav Ionița critica felul in care este gestionata criza gazelor naturale. „Sa mergi la Moscova, sa iți asumi in numele Guvernului ca va fi achitat consumul curent pe 22.11.21, apoi sa vii acasa și sa aștepți poate rușii vor uita de bani, este peste limitele raționalului”, a menționat…

- Ieri, la solicitarea Gazprom, a avut loc ședința Consiliului de Observatori al MoldovaGaz. Unicul subiect al discuției a fost datoria curenta acumulata de catre MoldovaGaz pentru luna octombrie și avansul pentru noiembrie. Aceste sume urmau sa fie achitate pâna la data de 20 noiembrie. Acesta…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 11,5 miliarde de euro, in primele noua luni din 2021, in crestere cu 46,76% comparativ cu cel din perioada similara din 2020, informeaza Banca Nationala a Romaniei. “In perioada ianuarie – septembrie 2021, contul curent al balantei de plati…

- Consilierii locali ploieșteni l-au imputernicit pe primarul Andrei Volosevici sa voteze impotriva eșalonarii datoriei pe care o are Rosal catre ADI Deșeuri. Datoria insumeaza peste 10 milioane de lei, constand in redevențe neplatite și penalitați. Decizia finala aparține insa adunarii generale a ADI…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele șapte luni ale anului in curs un deficit de 9,057 miliarde de euro, in crestere cu 69,29% fata de cel raportat in perioada ianuarie – iulie 2020, de 5,350 miliarde de euro, conform datelor Bancii Naționale a Romaniei (BNR). In structura acestuia,…