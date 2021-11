Stiri pe aceeasi tema

- O retea de ieseni specializata in tranzactii cu terenuri in numele unor oameni care ulterior nu mai vedeau niciun ban a fost destructurata ieri de procurorii DIICOT. In urma audierilor care au avut noaptea trecuta, procurorii au retinut mai multe persoane persoane implicate in inselarea iesenilor cu…

- Oamenii legii au efectuat, ieri-dimineața, 18 percheziții imobiliare in județul Iași. Anchetatorii susțin ca acțiunea vizeaza o grupare infracționala care ar fi specializata in savarșirea infracțiunilor de inșelaciune cu consecințe deosebit de grave, spalare de bani și abuz in serviciu. Conform oamenilor…

- Procurorii sustin ca gruparea identifica persoane care aveau dreptul sa primeasca suprafete mari de teren si asteptau punerea in posesie, fiind in proceduri de stabilire a amplasamentelor. Membrii retelei aveau in vizor persoane in varsta sau care se aflau in strainatate si ii convingeau sa le dea procuri…

- Procurorii cer 30 de zile de arest pentru tanara de 19 ani si iubitul acesteia, care ar fi omorat cu sange rece acum cateva zile o fetita de doar un an si zece luni. Un demers in acest sens a fost depus la Judecatoria Chisinau cu sediul in sectorul Ciocana.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova au facut perchezitii la sediul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti intr-un dosar care vizeaza angajari pe spaga. Sefa compartimentului resurse umane este vizata de ancheta.

- In județul Suceava s-au raportat 116 cazuri noi de coronavirus, cu 58 in minus comparativ cu ziua precedenta, dupa ce au fost facute 597 de teste. Sunt 3.294 de cazuri active, din care 900 in municipiul Suceava, unde rata de infectare a ajuns la 7,07 la mia de locuitori. In celelalte municipii, situația…

- Imi vad colegii, din toate departamentele, cu maști pe fața, liniștiți, cumva resemnați. Muncind zi de zi unii alaturi de ceilalți, consultand copii. De mai bine de un an așteptam cu inima stransa rezultatele RT-PCR și toți, fara ca macar sa ne mai ascundem gandurile, speram sa fie negative. Acum mai…

- Sfarșitul saptamanii vine cu un numar mai mic de cazuri noi comparativ cu zilele trecute. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 142 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus și un caz de reinfectare. Pacienții au varste cuprinse intre 1 și 87 de ani. De asemenea, duminica, Direcția de Sanatate…