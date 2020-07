Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 a luat o intorsatura fara precedent, insa nu noutatea a fost cea care a luat cu asalt oameni și afaceri, ci spontaneitatea evenimentelor. Adaptarea la realitatea momentului a trebuit facuta din mers, nu a existat timp pentru analiza datelor....

- Romania este in competitie pentru investitii cu toate tarile si trebuie sa fie in stare sa atraga si firme care modeleaza viitorul economic al Planetei, precum Tesla, a declarat, joi, Sebastian Burduja, secretar de stat in Ministerul Finantelor."Sunt trei etape distincte. Prima este cea de…

- Agentia de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul județean Calarași informeaza ca pana la data de 15 iunie 2020 inclusiv, se prelungesc fara aplicarea de penalitați, sesiunile de depunere a Cererilor de plata/sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice…

- Schema de sprijin, de garantare a creditelor pentru companiile mari, dupa modelul IMM Invest, urmeaza sa fie adoptata prin ordonanta de urgenta in sedinta de guvern de saptamana viitoare, a afirmat joi seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "Este vorba despre o schema de garantare care urmeaza…

- Ziarul Unirea Bilanțul lui Cițu: Scadere a PIB, deficit imens, imprumuturi record, zero sprijin pentru firme și multa aroganța Bilanțul lui Cițu: Scadere a PIB, deficit imens, imprumuturi record, zero sprijin pentru firme și multa aroganța In cea mai grea perioada din istoria postdecembrista, Romania…

- Peste 313 milioane de euro sunt disponibili pentru start-up-uri, IMM-uri si companii mari, insa numai pentru proiecte a caror valoare depaseste un milion de euro, astfel incat firmele care solicita ajutor de stat prin Schema reglementata de HG 807/2014 pot obtine pana la 50% din valoarea totala a…

- Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Timisoara informeaza instituțiile publice și agenții economici ca se va introduce un nou instrument pentru efectuarea de plați de la Trezoreria Statului și anume Ordinul de Plata Multiplu Electronic (OPME). Acesta va putea fi utilizat, atat de catre instituțiile…