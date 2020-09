Nici nu a inceput bine campania electorala și deja președintele PSD al Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina, mai cunoscut in zona sub numele de „Scheletu’”, care mai candideaza pentru un nou mandat, a și avut parte de cateva surprize neplacute. Inainte de inceperea campaniei electorale, un numar de 28 de primari PSD dintre cei 48 pe care ii avea in județul Giurgiu au trecut la PNL. In plus, primarul PSD al municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, va candida pentru un nou mandat din partea Pro Romania. Astfel, in aceasta conjunctura, Marian Mina, care este finul baronului PSD de Giurgiu Nicolae…