- Petrolul și Rapid au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 20 din Superliga. Florin Parvu, antrenorul „lupilor galbeni”, a fost implicat intr-o contra cu suporterii dupa meci. Imediat dupa fluierul final, mai mulți suporteri ai gazdelor l-au admonestat pe Florin Parvu. Antrenorul a raspuns, iar un…

- Jucatorul echipei Universitatea Cluj, Ianis Stoica, in varsta de 20 de ani, conduce in topul celor mai buni tineri marcatori ai sezonului in primele doua esaloane, scrie frf.ro.El a marcat cinci goluri in actualul sezon, potrivit news.ro. Cu patru goluri urmeaza in top Raul Rotund (18 ani,…

- Continue reading Fanii au sarit la bataie pe scena! Scene reprobabile la cateva zile dupa ce Carla’s Dreams a lansat o melodie pentru Rapid: „Un artist trebuie primit cu respect” at Info real.

- Laszlo Dioszegi si-a anuntat decizia in privinta antrenorului Liviu Ciobotariu. Inainte de meciurile cu Petrolul si Rapid, patronul lui Sepsi impusese un obiectiv de 4 puncte pentru aceste doua jocuri. Chiar daca Liviu Ciobotariu nu a atins acest obiectiv, Dioszegi a transmis ca „Ciobi” ramane momentan…

- Florin Talpan l-a facut praf pe Daniel Oprita, dupa ce CSA Steaua a remizat cu Rapid, in Cupa Romaniei. Juristul „militarilor” a declarat ca echipa ros-albastra trebuia sa ii invinga pe giulesteni. Acesta a mai dezvaluit si ce salariu are Oprita in Ghencea. Florin Talpan a mai declarat ca si CSA Steaua…

- FCSB se pregatește de meciul cu Rapid, iar Gigi Becali a conturat deja echipa de start. FCSB - Rapid se joaca duminica, de la 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat azi pe ce jucatori va miza in derby-ul cu Rapid.…

- Rapid transfera un mijlocaș laudat in presa internaționala. Oficialii clubului din Giulești spera sa faca o mutare surprinzatoare și sa aduca un fotbalist cel puțin interesant sub comanda lui Cristiano Bergodi. Este vorba despre un jucator din Sierra Leone, care este legitimat in prezent, in mod surprinzator,…

- Narcis Raducan a dat un verdict in cazul accidentarii lui Florinel Coman si e convins ca acesta se va intoarce si mai puternic dupa accidentarea suferita in partida cu FC Voluntari. Coman a plecat in Serbia, la Marjana Kovacevic, pentru a se reface la timp pentru derby-ul cu Rapid. Florinel Coman este…