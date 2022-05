Stiri pe aceeasi tema

- Scene extrem de violente au avut loc in localitatea Cotnari din județul Iași. O adolescenta a fost batura și umilita de o alta fata de varsta apropiata, iar martorii incidentului, un grup de fete și baieți, au filmat totul și incurajau pe agresoare sa o atace pe cealalta fata lipsita de aparare. Unul…

- Caz de-a dreptul cutremurator in Ciorani! Mai mulți barbați s-au filmat in timp ce dansau pe manele impreuna cu un cadavru care aparține unei femei deshumate. S-au amuzat teribil de situație și au fost mandri de ”isprava” lor, așa ca au decis sa urce imaginile pe rețelele de socializare. Iata ce s-a…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in judetul Iasi.Potrivit ISU Iasi, un autoturism a intrat intr un copac. Trei persoane au fost ranite, una idntre victime fiind incarcerata. Evenimentul rutier a avut loc in comuna Cotnari, pe DC144.La fata locului a intervenit Sectia de Pompieri…

- O femeie a fost batuta cu salbaticie de un individ, intr-un supermarket din Baia Mare, iar asupra ei au mai sarit alte doua femei. Atenție, imaginile sunt șocante și va pot afecta emoțional. Poliția a fost anunțata imediat, iar norocul femeii a fost ca un echipaj era in zona și a intervenit in cateva…

- Scene șocante au avut loc intr-un magazin din Baia Mare. O femeie a fost batuta cu salbaticie de un individ, iar asupra ei au mai sarit alte doua femei. Atenție, imaginile sunt șocante și va pot afecta emoțional. Poliția a fost anunțata imediat, iar norocul femeii a fost ca un echipaj era in zona…

- El a inceput sa loveasca la intamplare mașinile din trafic și nici macar o ambulanța nu a scapat de furia tanarului.Distrugerile provocate de barbat au fost intrerupte dupa ce un șofer, cel mai probabil enervat peste masura de actul de vandalism, a coborat din mașina și l-a pus la pamant pe acesta.Ulterior,…

- In imagini se vede cum o fata este pusa la pamant și atacata de o alta eleva. Ceilalți colegi din jur rad și filmeaza bataia.Mama fetei agresate acuza conducerea școlii ca nu au luat masuri suficiente, iar singura sancțiune a fost scaderea notei la purtare.Mama fetei spune ca acesta nu este singurul…

- Imagini de-a dreptul cutremuratoare au fost surprinse intr-o sala de sport. Un tanar a fost filmat in timp ce s-a apropiat de un alt barbat și i-a dat in cap cu un disc de 20 de kilograme. Ulterior, barbatul a povestit ca totul a fost un accident, scuzandu-se, insa oamenii legii nu au putut trece cu…