Stiri pe aceeasi tema

- Imagini șocante la Centrul Educativ Buzias, in judetul Timis. Doi supraveghetori au fost surprinsi de camere in timp ce ii bateau pe doi detinuti, minori, chiar in curtea unitatii. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu a reactionat si a inaintat un denunt penal si a concediat conducerea centrului. La…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a dispus verificari la Penitenciarul Jilava, dupa ce in presa au aparut informatii ca Remus Truica, fostul sef de cabinet al lui Adrian Nastase, condamnat la 7 ani de inchisoare in dosarul “Ferma Baneasa”, ar fi sponsorizat amenajarea unui loc de detentie modern,…

