Scene SÂNGEROASE într-o familie din Vrancea: Un tânăr de 23 de ani și-a ÎNJUNGHIAT fratele mai mare FOCȘANI (MEDIAFAX) - Un tanar de 23 de ani și-a injunghiat cu un cuțit, sambata seara, fratele mai mare, in localitatea Irești din județul Vrancea. Victima este in stare grava, iar la ora transmiterii știrii echipajele medicale ii fac manevre de resuscitare. Potrivit IPJ Vrancea, incidentul a avut loc in locuința comuna a celor doi frați din localitatea Irești, comuna Vidra, și a fost anunțat printr-un apel la 112. Citește și: SONDAJ CURS - Sprijin fragil al populației pentru alegerile anticipate Polițiștii spun ca cei doi s-au certat dupa ce ar fi consumat alcool, iar fratele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

