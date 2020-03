Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite, luni, intr-un accident produs in localitatea Schitu, judetul Giurgiu, fiind implicate o autocisterna cu soda caustica si o autospeciala de gunoi. Un barbat a fost prins sub masina de gunoi, el fiind scos de acolo de pompieri si predat echipajelor medicale constient. Traficul…

- Scene dramatice pe o sosea din Giurgiu! Un sofer teribilist si beat a fost la un pas sa-si omoare patru prieteni. Au scapat cu viata ca prin urechile acului, dintr-un accident extrem de grav, potrivit b1.ro.

- Potrivit ISU Cluj, o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ au fost alertate ca urmare a evenimentului rutier produs în jurul orei 11:20. Pompierii sosiți la locul intervenției au gasit doua autoturisme avariate și ocupanții ieșiți din acestea. Conform pompierilor clujeni,…

- Scene de groaza in Arad! O tanara insarcinata si o alta femeie au suferit rani grave dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier. Cele doua au fost lovite din plin de un autoturism.

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in județul Sibiu. Doua persoane și-au pierdut viața. Doua persoane au decedat, vineri dimineata, in urma unui accident rutier intre o masina si un microbuz, pe DN 105, la intrare in localitatea Marpod, spre Agnita, au anuntat reprezentantii…

- O femeie in varsta de 43 de ani a murit dupa ce masina in care se afla ca pasager, impreuna cu cei trei copii minori ai ei, s-a rasturnat pe DJ 503 in localitatea Tomulesti. 'ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in seara zilei de 3 ianuarie la un accident rutier produs pe DJ 503, in localitatea…

- Autoritatile din Sibiu au anuntat, joi, ca pe DN 7, in localitatea Lazaret, traficul este blocat total in urma unui accident rutier. "Conducatoarea unui autoturism care circula spre Sibiu, pe fondul vitezei neadaptate in curba la dreapta, pierde controlul directiei de deplasare, loveste parapetul din…

- Doua persoane au fost ranite miercuri seara, la Pitesti, intr-un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Agerpres.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges a anuntat ca evenimentul rutier s-a produs pe strada Negru Voda din Pitesti, in zona Spitalului Militar.…