Stiri pe aceeasi tema

- O bataie a izbucnit intr-un avion al companiei KLM, care zbura de la Amsterdam spre Ibiza, dupa ce doi pasageri au refuzat sa poarte maști de protecție, informeaza Daily Mail.In imaginile surprinse la bordul aeronavei se poate observa cum doi barbați, vorbitori de limba engleza, aflați sub influența…

- Un scandal in toata regula s-a iscat intr-un tramvai din Capitala, din cauza maștii de protecție devenita obligatorie. Un tanar nu s-a conformat noilor prevederi in ceea ce privesc masurile de prevenție și pana la o cearta rasunatoare intre el și ceilalți calatori a mai fost doar un pas.

- Un scandal a avut loc astazi la stația de metrou Unirii, dupa ce un calator care nu avea masca pusa corect a fost luat pe sus de jandarmi.In imaginile transmise de un telespectator postului Digi24 se vede cum jandarmii incearca sa il imobilizeze pe tanarul care avea masca de protecție sub…

- PREMIER LEAGUE. La pauza meciului dintre Tottenham și Everon (1-0), Hugo Lloris (33 de ani, portar) și Heung-Min Son (27 de ani, atacant) au fost la un pas de bataie, chiar pe drumul catre vestiare. Capitanul lui Spurs a fost nemulțumit de pasivitatea sud-coreeanului din finalul primului act. A fost…

- Toti cei circa 200 de pasageri ai unui avion care a decolat din Cluj-Napoca au fost testati cand au ajuns in aeroportul din Creta, operatiune care a durat peste trei ore. Ministerul Turismului din Grecia a precizat ca testele vor fi facute aleatoriu. In plus, personalul de la hotel le-a spus romanilor…

- Elena Gheorghe nu se dezice de masurile impuse de autoritați in starea de alerta. Astfel, artista declara ca poarta masca de protecție de fiecare data cand este nevoie. Din pacate insa, acest lucru a avut un efect grav asupra tenului sau, cantareața alegandu-se cu o iritație urata.

- Consilierul PNL Liviu Iacob i-a reprosat sefului CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, ca, prin refuzul de a purta masca, da un exemplu nepotrivit atat consilierilor judeteni PSD, cat si cetatenilor judetului. De asemenea, consilierii judeteni liberali au amintit despre o dispozitie data chiar de presedintele…

- Odata cu intrarea Romaniei in stare de alerta, cetațenii sunt obligați sa poarte maștile de protecție. Oana Roman s-a conformat acestei reguli, insa vedeta se confrunta deja cu cateva probleme!