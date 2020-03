Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații și-a dat demisia in plina criza de coronavirus, anunța Mediafax. Decizia lui vine la o zi dupa ce a declarat la Adevarul ca toți bucureștenii vor fi testați impotriva COVID-19. In scurt timp, premierul Ludovic Orban urmeaza sa faca declarații de presa, de la Guvern. Știre in curs…

- Scene incredibile s-au petrecut in urna cu puțin timp intr-o localitate din Argeș, Romania. In plina pandemie, o comunitate de romi a organizat o nunta cu peste 100 de invitați, scrie gandul.ro.

- Face ce face și nu se oprește din a ne uimi! Gabriela Cristea este plina de surprize. Frumoasa prezentatoare are un talent ascuns, pe care nu a vrut sa-l dezvaluie pana acum. In plus, are de gand sa lanseze un proiect de zile mari. Despre ce sa fie vorba oare?

- Zeci de oameni s-au adunat, marti, in orasul Bailesti din judetul Dolj, la o petrecere. Acestia au scos boxe in curte si au incins gratarele, in plina epidemie de coronavirus, relateaza corespondentul MEDIAFAX.Potrivit unor surse locale, cei mai multi dintre petrecareti s-ar fi intors in ultimele…

- Banca Nationala a Romaniei a actualizat astazi, 16 martie 2020, valorile cu privire la euro, dolar si lira sterlina. Cat au ajuns sa coste monedele de circulație internaționala in plina epidemie de coronavirus?

- In plina epidemie de coronavirus, Gabriela Firea vine sa linișteasca poporul roman. Primarul Capitalei susține ca nu ar trebui sa ne temem in privința stocului de apa, deoarece aceasta poate fi bauta și de la robinet!

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, sambata, ca a decis sa decreteze starea de urgența in Romania incepand de saptamana viitoare, pentru a permite o lupta mai eficienta cu epidemia de coronavirus. Anunțul a fost facut la depunerea noului guvern condus de Ludovic Orban – investit sambata de Parlament,…

- Virusul ucigaș din China a inceput sa puna in pericol viețile tuturor, iar vedetele noastre se tem din ce in ce mai tare. Printre cei care au decis sa vorbeasca despre acest subiect se afla Connect-R, care a postat pe rețelele de socializare un mesaj dur la adresa populației!