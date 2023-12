Stiri pe aceeasi tema

- Kevin De Bruyne (32 de ani), mijlocașul ofensiv de la Manchester City, a revenit in lot și poate juca la Campionatul Mondial al cluburilor. Manchester City debuteaza la Campionatul Mondial al cluburilor marți, de la ora 20:00, impotriva lui Urawa. Kevin de Bruyne ar putea reveni atunci pe teren, dupa…

- Mijlocașul belgian Kevin De Bruyne a primit o veste teribila in weekendul care a trecut. Aflat in Arabia Saudita, acolo unde Manchester City disputa Campionatul Mondial al Cluburilor, mijlocașul belgian de 32 de ani a aflat ca hoții i-au spart casa din Belgia. Hoții i-au spart casa lui Kevin De Bruyne …

- ​Calificate deja in semifinale, Fluminense și Manchester City și-au aflat adversarele de la Campionatul Mondial al Cluburilor. Urawa și Al Ahly au obținut calificarea in penultimul act al competiției.

- Sepsi - Dinamo 2-1. Imediat dupa fluierul final al meciului, jucatorii lui Kopic au fost la galerie, de unde și-au primit din plin partea de reproșuri și critici. Dinamo a pierdut din nou, chiar dupa instalarea noului antrenor. Jucatorii au fost considerați principalii vinovați de catre galeria care…

- La mijlocul saptamanii trecute, tinerii fotbaliști ai grupei U11 de la AFCS Progresul Calarași Gara au jucat in penultimul meci oficial al anului 2023. Jucatorii antrenați de Cornel Morea au invins cu un scor categoric, 8-3, pe cei de la Academia de Fotbal Florești. In ultima etapa din acest an, juniorii…

- Balonul de Aur 2023 a fost acordat luni seara, intr-o gala care are loc la Paris, la Theatre du Chatelet. Argentinianul Lionel Messi, in varsta de 36 de ani, a castigat, duminica, pentru a opta oara in cariera Balonul de Aur, un record absolut. Argentinianul a cucerit Balonul de Aur pentru ca a caștigat…

- Istvan Kovacs a avut un moment controversat in Newcastle – PSG! Reusita de 2-0 a „cotofenelor” a fost analizata mai bine de cinci minute in camera VAR. Dupa o lunga perioada de asteptare, arbitrul roman a validat golul lui Dan Burn. Imediat dupa ce Istvan Kovacs a validat golul, jucatorii lui PSG au…

- iPhone 15 a fost pus oficial in vanzare vineri in intreaga lume vinerea aceasta, iar la Dubai a fost haos in magazine pentru achizitionarea celui mai recent produs Apple.Unii locuitori din Dubai au fost disperati sa puna mana pe un exemplar Apple si au venit la mall cu multe ore inainte de deschidere.…