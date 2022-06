Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Banloc a refuzat sa-l lase pe propiul frate sa intre in casa, dupa ce acesta din urma avea banuiala ca tatal lor vitreg era mort. Ajunsi la fata locului, politistii au gasit in casa un barbat decedat. Individul care a incercat sa blocheze intrarea in casa a incercat sa se sinucida, fiind…

- Cadavrul unui barbat de 52 de ani a fost descoperit intr-o groapa de depozitare a reziduurilor petroliere. Batalul ar aparține Rafinariei Vega, potrivit unor surse. „La data de 5 iunie a.c., in jurul orei 6.00, politiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au fost sesizați de catre un angajat…

- Vineri, 20 mai, in intervalul orar 08:00-12:00, pe raza de competența a Poliției orașului Faget și Secției 10 Rurale Faget, polițiștii din Faget impreuna cu polițiștii din cadrul IPJ Timiș-SICE, jandarmi din cadrul IJJ Timiș și reprezentanți ITM, ANAF, reprezentanți Garda de Mediu și reprezentanți RAR…

- Un adolescent in varsta de 17 ani din Rodna, judetul Bistrita Nasaud a incercat sa se sinucida in propria locuinta, duminica, 15 mai, folosind arma de vanatoare detinuta legal de tatal sau la domiciliu. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita Nasaud, politistii Postului de Politie Comunal…

- Descoperire șocanta in localitatea clujeana Negreni. Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit intr-un șanț cu apa din localitate. Cadavrul era scufundat in apa in totalitate. In jurul orei 15.15, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin au fost sesizați prin intermediul unui apel la SNUAU 112,…