- Totul s-a intamplat miercuri seara, intr-un bloc din sectorul 6 al Capitalei. Barbatul care s-a automutilat a fost cel care a sunat la 112. Salvatorii care au ajuns la fata locului au ramas socati de ce au gasit acolo. In hol se afla o femeie in varsta de 40 de ani inconstienta, langa ea un barbat…

- Un barbat in varsta de 34 de ani, dintr-o comuna de langa Timișoara, a trecut prin momente dificile zilele trecute, cand a ajuns la spital mai mult mort decat viu, dupa ce a fost batut cu bestialitate.

- Individul a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina direct in locul lor de joaca. Victimele au varste cuprinse intre 11 si 15 ani si au fost transportate in stare grava la spital. Pentru unul dintre copii a fost nevoie de interventia elicopterului SMURD. Barbatul este chiar acum audiat de…

- Problema transportului public din capitala mereu este actuala. Daca unele microbuze sunt arhipline cu pasageri, iar altele sunt foarte vechi, iata ca un microbuz de pe ruta 120 a fost observat astazi in trafic cum circula cu geamul spart.

- Scene desprinse din filmele cu mafioți s-au petrecut joi dimineața. Vorbim despre un incident in trafic, care a degenerat și ... The post Tanar batut cu pumnii și picioarele! Poliția l-a rugat sa-i urmareasca pe atacatori in trafic appeared first on Renasterea banateana .

- Imagini cumplite surprinse de camerele de supraveghere de pe strada! Chiar in timpul zilei, un barbat și-a atacat soția in cel mai brutal mod cu putința! Femeia a fost efectiv trantita la pamant!

- Masina unui jurnalist din Timisoara, un Opel Vectra, a fost incendiata in noaptea de vineri spre sambata, pompierii chemati de un vecin sa stinga incendiul constatand ca geamul din partea dreapta spate a autoturismului a fost spart. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.