Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care provocase un accident in Craiova a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor care au pornit in urmarirea sa, si-a abandonat masina si s-a urcat intr-un taxi pentru a scapa de oamenii legii. El a fost gasit de politisti pe o strada din Craiova, acestia stabilind ca se afla sub influenta…

- In data de 29.06.2020, ora 17:29, Poliția Municipiului Petroșani, a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca, un conducator auto aflat la volanul unui autoturism, conduce prin cartierul Colonie, fara a poseda permis de conducere. La fața locului s-a deplasat un echipaj…

- Un barbat in varsta de 29 de ani, domiciliat in municipiul Balți, fiind la volanul unui automobil de marca Passat, a fost reținut dupa ce a refuzat sa opreasca la somațiile polițiștilor.

- Circula haotic pe o strada din Balti, a refuzat sa opreasca la somațiile polițiștilor si s-a comportat agresiv. Este vorba despre un sofer de 29 de ani din Balti, care a fost retinut pentru 72 de ore.

- Urmarire ca-n filme, ieri, in județul Iași, unde un echipaj de poliție a incercat sa convinga un șofer despre care agenții aveau informații ca e la volan fara permis, sa traga pe dreapta.

- Un sofer de 53 de ani a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore, dupa ce s-a urcat la volanul masinii personale aproape in coma alcoolica si a spulberat mai multe masini in timp ce fugea de Politie. Individul a beneficiat de clementa, fiind plasat sub control judiciar.

- Un conducator auto a fost urmarit in trafic ieri, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor. Oamenii legii au efectuat semnal de oprire unui autoturism care circula pe DE 79, din direcția oraș Rovinari – oraș Filiași, și, intrucat acesta nu a oprit, marind totodata viteza de deplasare,…