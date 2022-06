Scene de violenta la Ovidiu! Un barbat a fost agrest fizic de un grup de oameni. Anuntul Politiei Un barbat a trecut prin momente dificile ieri, 12 iunie. Acesta a fost agresat fizic de catre un alt grup de persoane. Totul s a petrecut in localitatea Ovidiu din judetul Constanta. Si, cu toate acestea, la nivelul Politiei orasului Ovidiu nu a fost sesizata o astfel de fapta.Oficial de la IPJ ConstantaUrmare a aparitiei in spatiul public a unor imagini video, referitoare la agresiunea fizica a unei persoane, de catre alte persoane, precizam faptul ca, in cursul zilei de astazi, politisti din c ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

