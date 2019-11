Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani, student de la Facultatea de Drept din Iasi, a fost batut si injunghiat in noaptea de joi spre vineri, in timpul Balului Bobocilor, desfasurat la un club din municipiu.

- "In jurul orei 1,20 am fost sesizati prin apel 112 de un tanar de 22 de ani cu privire la faptul ca, in timp ce se afla intr-un club din municipiul Iasi, a fost agresat fizic. Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au identificat mai multe persoane. In cauza a fost deschis un dosar penal pentru…