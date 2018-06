Stiri pe aceeasi tema

- Povestea halucinanta a ieșit la iveala dupa ce o vecina a femeii a postat cele intamplate pe o rețea sociala. Se pare ca o femeie de aproximativ 60 de ani a fost gasita fara suflare in locuința sa de pe strada Triaj, din cartierul Gradiște. Conform celor publicate de vecina victimei pe contul ei…

- Cele doua fete care au cazut cu un BMW in lacul de la Ghioroc au murit in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad. Ele au fost scoase de scafandri dupa o jumatate de ora din apa, au fost transportate la spital, dar sansele de supravietuire au fost minime. La ora 23,55 medicii au declarat decesul. The…

- Un material video, filmat cu telefonul mobil, starneste indignare pe internet dupa ce InfoCs.ro, redactia careia i-a fost trimis, l-a publicat alaturi de textul celui care a realizat filmuletul. In video, se vede cum o femeie in varsta este batuta in plina strada de o vecina de bloc. „Este strigator…

- Impact violent, luni, dupa ora 18.00, la ieșire din Arad spre Oradea. Un barbat in varsta de peste 80 de ani, aflat la volanul unui autoturism Fiat, model vechi, circula pe prima banda a DN79 cand, in dreptul cimitirului din Gradiște, a virat brusc stanga, taindu-i calea unui Ford, condus de un tanar…

- La aproape o luna de la inregistrarea celui de-al șaptelea deces cauzat de gripa in județul Arad, o femeie diagnosticata cu virusul gripal de tip B a murit luni, 23 aprilie, la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad. Femeia avea 76 de ani și era din comuna Hașmaș. „I s-a izolat virusul gripal…

- O femeie in varsta de 82 de ani a murit dupa ce a fost violata si lovita de un tanar in toaleta unei biserici din comuna Ivesti, judetul Galati, in ziua de Pasti. Batrana a fost gasita in viata de sotia preotului care a alertat autoritatile, insa victima a murit la spital.

- Potrivit politistilor sibieni, un accident s-a produs, duminica dimineata, pe DN 1, in zona denumita Hula Bradului, fiind implicate un autocar cu 40 de pasageri si un autoturism. "Accident rutier grav, pe fondul vitezei neadaptate. Soferul unui turism condus spre Brasov, pe fondul vitezei neadaptate…

- Scene dramatice, in aceasta dimineata, la Cluj. O batrana in scaun cu rotile s-a aruncat de la balcon, de la etajul 10. In scurt timp, la fata locului s-au deplasat pompierii si medicii SMURD, care au gasit-o pe batrana inconstienta si cu multiple leziuni. Au trecut la efectuarea manevrelor…