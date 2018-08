Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri de dimensiuni medii a reusit sa efectueze o aterizare de urgenta pe Aeroportul International Stewart din Statele Unite, dupa ce doua anvelope au fost distruse in momentul decolarii, informeaza ABC News, citat de mediafax.

- Luni seara, scene șocante s-au derulat intr-o comuna din Iași. Mașina in care se aflau doi soți și cele doua fetițe ale acestora a fost spulberata de un tren. Toți au ajuns in stare grava la spital.

- Scene șocante la Buenos Aires, dupa ce portarul Facundo Espindola a murit la varsta de 26 de ani, fiind injunghiat in fata unui bar din Buenos Aires. Incidentul s-a petrecut duminica, la 6:30 dimineata, ora locala. Unul dintre agresori este Nahuel Oviedo, atacant la San Telmo, el si complicele sau…

- Formatia punk din Rusia Pussy Riot a revendicat incidentul petrecut in timpul finalei Cupei Mondiale dintre Franta si Croatia, desfasurata duminica la Moscova, in care patru persoane au patruns pe teren, spunand ca a fost un protest impotriva opresiunii politice din Rusia, informeaza DPA. Patru persoane…

- Un zbor Ryanair de la Dublin spre orasul croat Zadar a fost deviat catre aeroportul Frankfurt-Hahn din Germania, in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat un purtator de cuvant al politiei federale germane,...

- Scene de groaza intr-un complex de locuinte din localitatea Boise, din statul american Idaho. Noua oameni au ajuns cu rani grave la spital, printre care si sase copii, dupa ce un individ, in varsta de 30 de ani, i-a atacat cu un cutit.

- Marius Zidaroiu, capitanul echipei Unirea Bucșani, a ajuns de pe terenul de fotbal direct in spital. Fotbalistul a fost batut Post-ul VIDEO – Scene de groaza in Liga a V-a dambovițeana. Capitanul unei echipe, umplut de sange de adversari, dupa incheierea partidei apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Un barbat in varsta de 29 de ani a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce si-a ars cu tigara cei doi copii ai sai, minorii fiind internati in Centrul de Primire a Copilului in Regim de Urgenta din acest oraș.